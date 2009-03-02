Тимошенко требует в марте погасить 341 млн. задолженности по зарплате

За 341 млн. задолженности по зарплате

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО требует на протяжении марта погасить задолженность по выплате зарплаты в государственном секторе экономики, которая на начало марта составляет. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании по вопросам выплаты заработной платы на государственных предприятиях.

«Этот объем задолженности абсолютно недопустим, и я хотела бы, чтобы мы с сегодняшнего дня начали активную работу не просто по сокращению этой задолженности, а по ее полному устранению», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что за ликвидацию задолженности по выплате зарплаты персонально будет отвечать каждый министр.

«Март. Я выставляю тот срок, за который я буду шкуру спускать с каждого министра, запомните. Меня не интересует, ни от каких политических сил вы прибыли в правительство, меня не интересует, какие у вас сложности, связанные с кризисом. Первое, что я буду делать, если не рассчитались по заработной плате, – все министерство будет лишено заработной платы. Если это не поможет, следующим будет представление на министра в Верховную Раду на освобождение от должности. Я больше играть с министрами не буду», - заявила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что каждое заседание правительства будет начинаться с отчета каждого министерства о своевременности выплаты зарплат. «Если заседание правительства нужно будет по 24 часа вести, пока каждый министр не отчитается за каждое предприятие, где есть задолженность по государственным предприятиям, значит, будем вести 24 часа. И не буду даже выпускать на перекуры», - пообещала руководитель Кабмина.

«То, что сегодня происходит с ростом задолженности по заработной плате, – это персональный фол каждого министра, это персональный фол каждой команды министра», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, самая большая задолженность по выплате зарплаты сложилась в авиационной промышленности – 56 млн. грн., в судостроении – 52 млн. грн. и оборонно-промышленном секторе – 140 млн. грн.

Справка УНИАН. По информации Государственного комитета статистики, в Украине задолженность по выплате заработной платы с начала 2009 года увеличилась на 36% или на 401,6 млн. грн., и на 1 февраля т.г. составила 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн. (на 1 января т.г. задолженность составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн.).