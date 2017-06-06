Доллар упал до 6-недельного минимума в ожидании выборов в Британии и заседания ЕЦБ

На мировых торгах во вторник, 6 июня, доллар опустился до минимума шести недель к иене на фоне усиления осторожности в преддверии парламентских выборов в Великобритании, заседания Европейского центробанка и показаний бывшего директора ФБР Джеймса Коми в Сенате США, передает Reuters.

Так, с начала торгов курс доллара снизился на 0,6% до 109,770 иены - минимума с 25 апреля.

Фунт стерлингов немного подрос до $1,2929.

Евро восстановил потери, прибавив 0,2% до $1,1273 и вновь приблизившись к семимесячному пику в $1,1285, достигнутому 2 июня.

Рост единой европейской валюты замедлился, поскольку рынок находится в режиме ожидания в преддверии заседания ЕЦБ, по итогам которого регулятор, вероятно, еще немного приблизится к сворачиванию масштабных монетарных стимулов.

Индекс доллара опустился до 96,596 - минимума с 9 ноября.

"Трудно выделить один фактор, но выборы в Соединенном Королевстве и выступление Коми состоятся в один и тот же день, четверг, что заставляет рынок нервничать", - сказал Барт Вакабаяси из State Street Bank в Токио.

Коми, экс-глава ФБР, уволенный президентом США Дональдом Трампом в мае, ответит на вопросы сенатского Комитета по разведке о том, пытался ли республиканец убедить его отказаться от расследования связей своего предвыборного штаба с Россией.

Свежий опрос, проведенный исследовательской фирмой Survation для телеканала ITV в преддверии выборов в Британии, показал, что отрыв премьер-министра Терезы Мэй от лейбористов составляет лишь 1 процентный пункт.