Нацбанк ослабил официальную гривню до 26,28 за доллар

Официальный курс НБУ на 6 июня: 100 USD – 2628,0938 гривни; 100 EUR – 2947,9328 гривни; 10 RUR – 4,6361 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: Читайте такжеНацбанк отменил несколько валютных ограничений 100 USD США – 2628,0938 (2 июня – 2627,0953) 100 EUR – 2947,9328 (2 июня – 2947,3382) 10 RUR – 4,6361 (2 июня – 4,6467)

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