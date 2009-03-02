ПФ: Бюджет сбалансированный, задолженность не критична...

Глава правления Пенсионного фонда Украины Алексей ЗАРУДНЫЙ утверждает, что бюджет Пенсионного фонда является сбалансированным и не вызывает опасений в связи с возможным возникновением дефицита средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЗАРУДНЫЙ заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«На сегодняшний день все, что запланировано и по государственному бюджету, и по собственным поступлениям, пополняется в полном объеме. Сегодня полностью сбалансирован бюджет Пенсионного фонда», - сказал А.ЗАРУДНЫЙ.

В тоже время глава правления Пенсионного фонда отказался назвать конкретные цифры полученных Пенсионным фондом бюджетных ссуд для обеспечения выплат пенсий. Кроме того, А.ЗАРУДНЫЙ не ответил на вопрос, погашает ли Пенсионный фонд бюджетные ссуды, выделенные государственным бюджетом в январе-феврале 2009 года. «Я бы не хотел, чтобы мы сейчас манипулировали какими-либо цифрами, что, к сожалению, происходит вокруг Пенсионного фонда в последнее время», - подчеркнул глава правления Фонда.

В Пенсионном фонде Украины отмечают позитивную динамику увеличения поступлений собственных средств – по итогам января-февраля план выполнен на 116,8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил глава Пенсионного фонда Алексей ЗАРУДНЫЙ.

Он отметил, что в феврале в бюджет Пенсионного фонда поступило собственных средств в размере 900 млн. грн., что на 12,9% больше плана.

“Есть увеличения поступлений по сравнению с февралем 2008 года”, - отметил он.

А.ЗАРУДНЫЙ сообщил, что пенсии за февраль выплачены всем пенсионерам вовремя и в полном объеме.

Вместе с этим, по его словам, для выплат мартовских пенсий, которые начнутся с 4 числа, уже направлено около 850 млн. грн.

“И в январе, и в феврале, и в марте будут выполнены все обязательства перед пенсионерами – они будут выполнены за счет плановых поступлений в Пенсионный фонд... И плановых поступлений из Госбюджета. На сегодня никаких дополнительных источников финансирования или каких-то сложностей с балансом Пенсионного фонда нет”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила о стабильности формирования доходов Пенсионного фонда и о досрочном перечислении за февраль всех средств, необходимых для обеспечения выплат пенсий.

Премьер-министр напомнила, что Пенсионный фонд в январе 2009 года перевыполнил план по поступлению доходов на 21%. «И в этом месяце, хоть он еще и не закончился, перевыполнение поступлений в Пенсионный фонд будет существенным», - считает она. "Пенсии будут выплачиваться своевременно, в полном объеме, на протяжении всего года, а, думаю, что уже в следующем году Украина будет жить без кризиса», - подчеркнула глава правительства.

Задолженность предприятий по взносам в Пенсионный фонд не является критичной для бюджета - глава правления ПФУ

Задолженность предприятий по взносам в Пенсионный фонд Украины, которая сложилась на уровне 2 млрд. грн., не является критичной и не влияет на возможность обеспечения выплаты пенсий в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава правления Пенсионного фонда Украины Алексей ЗАРУДНЫЙ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Задолженность предприятий по пенсионным взносам была всегда. Эта сумма задолженности составляет 2 млрд. грн. при том, что выплачивается 13 млрд. грн. каждый месяц в виде пенсий», - сказал А.ЗАРУДНЫЙ.

Глава правления ПФУ убежден, что существующая задолженность по пенсионным взносам не представляет угрозы для гарантий по обеспечению пенсионных выплат.

По его словам, сокращение рабочих мест также может отразиться на поступлениях в Пенсионный фонд. «Но я еще раз хочу подчеркнуть, что выплаты всех пенсий осуществляются в полном объеме. И это главное. Сегодня, к сожалению, много говорят о том, что возможны сложности с выплатами пенсий, звучат также предложения по увеличению пенсионного возраста… Но этот вопрос абсолютно не ко времени, позиция правительства в этом вопросе категорична – мы не будем повышать пенсионный возраст. Сегодня работа должна быть направлена на то, чтобы работали наши предприятия, выплачивалась заработная плата, и тогда будет наполнение Пенсионного фонда», - добавил он.

Глава правления ПФУ также отметил, что наибольшую задолженность по пенсионным взносам имеют промышленные и металлургические предприятия.