Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины

Всемирный банк улучшил прогноз роста украинской экономики в 2018 году до 3,5% с 3%, а в 2019 году - до 4% с 3%, сохранив при этом прогноз роста на текущий год на уровне 2%. Об этом сообщается в отчете, опубликованном Всемирным банком (ВБ).

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Согласно отчету, усилия правительства Украины по стабилизации экономической ситуации, поддерживаемые международными финансовыми институтами, позволили уже в 2016 году перейти к росту ВВП в 2,3%.

При этом в ВБ отметили, что ситуация на мировых сырьевых рынках стабилизировалась и может послужить поддержкой экономического роста в развивающихся странах, а также способствовать смягчению монетарной политики.

В то же время, негативными факторами для экономики Украины могут стать ограничение спроса от домохозяйств, а также торговая блокада оккупированных территорий Донбасса.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году до 1,8% с ранее прогнозируемых 3%. При этом рост ВВП в 2018 году прогнозируется на уровне 3%, в 2019 году – 3,6%, а в 2020 году – 4%.

Международный валютный фонд ожидает рост ВВП Украины в 2017 году на 2%, в 2018-м – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.