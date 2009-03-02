Ющенко надеется, что уже завтра Украина направит письмо в МВФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что уже завтра Украина направит в Международный валютный фонд письмо о намерениях по дальнейшему сотрудничеству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге.

Она напомнила, что в соответствии с предварительными договоренностями, сегодня состоится очередная встреча с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, Председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ, председателем Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, на этом заседании участники продолжат обсуждение единой украинской позиции на переговорах с МВФ.

«Президент Украины рассчитывает, что те небольшие разногласия, которые остались после обсуждения в пятницу, будут согласованы, и уже во вторник письмо о намерениях украинской стороны будет направлено в Вашингтон», - сказала И.ВАННИКОВА.

Она отметила, что сегодня на встрече будут также обсуждаться итоги работы рабочей группы, которая работала над проектом совместного письма руководства Украины в МВФ. «Документом, который должен демонстрировать общую политическую волю всех ветвей власти, реальный план действий по обеспечению реализации конкретных экономических вопросов», - сказала она.

По ее словам, Президент неоднократно отмечал, что настроен как можно быстрее подписать письмо в МВФ.

Как сообщалось, 27 февраля Президент Украины, премьер-министр и Председатель ВР договорились к понедельнику, 2 марта, подготовить совместное письмо в МВФ.

В соответствии с договоренностью, совместный документ, который сформирует единую политическую волю и конкретные шаги по преодолению экономического кризиса, должен быть уже сегодня, 2 марта, согласован и парафирован.

Вместе с тем сегодня, 2 марта, Председатель ВР Владимир ЛИТВИН заявил, что может подписать обращение к МВФ относительно сотрудничества только после решения украинского парламента.

В МВФ накануне сообщили, что готовы предоставить второй транш 16-миллиардного кредита, даже при ощутимо большем дефиците госбюджета. Но Украина должна получить дополнительное финансирование для его покрытия, например, от Всемирного банка.