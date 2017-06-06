ГФС отчиталась о результатах повышения минималки работодателями

По результатам проведенной представителями Государственной фискальной службы Украины в январе-апреле индивидуальной разъяснительной работы с работодателями 8,4 тысячи из них повысили уровень заработной платы своим работникам.

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Как сообщается на сайте ГФС, в результате такого повышения в бюджет поступило 58,5 миллиона гривень налога на доходы физических лиц. При этом в органы прокуратуры направлены материалы и сведения относительно 342 предприятий, на которых выплата заработной платы проводилась в размерах ниже законодательно установленной минимальной заработной платы.

В сообщении отмечается, что также погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 475,6 миллиона гривень, в результате чего в бюджет поступило 47,3 миллиона гривень налога на доходы физических лиц и 220,9 миллиона гривень единого взноса. В органы прокуратуры направлены материалы в отношении 37 юридических лиц, имевших длительную задолженность по выплате заработной платы.

По оценкам ГФС, по итогам проверок с начала года нарушения налогового законодательства установлены у 67% проверенных плательщиков, в бюджеты доначислено свыше 111 миллионов гривень налога на доходы физических лиц, более 25 миллионов гривень единого взноса и почти 8 миллионов гривень военного сбора.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 января 2017 года минимальная заработная плата повышена в 2 раза - до 3200 гривень. Дополнительный объем бюджетных расходов на обеспечение повышения минимальной зарплаты, по оценкам правительства, составит свыше 40 миллиардов гривень.

Кроме того, с начала года вступили в силу законодательные нормы, которыми, среди прочего, за выплату зарплат "в конверте" предусматривается штраф в размере 100 минимальных заработных плат.