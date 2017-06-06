ПриватБанк предупредил о возможных сбоях из-за регламентных работ

Национализированный "ПриватБанк" предупредил клиентов о возможных сбоях в работе сети банкоматов, терминалов и электронного банкинга во вторник, 6 июня, в связи с проведением текущих регламентных работ.

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Как сообщила пресс-служба банка, возможные технические сбои будут в кратчайшее время ликвидированы ІТ-службой банка.

Банк принес извинения клиентам за возможные кратковременные неудобства.

Впоследствии в пресс-службе "ПриватБанка" сообщили, что специалисты финучреждения успешно завершили проведение регламентных работ, и сеть отделений, банкоматов, терминалов и электронного банкинга Приват24 обслуживает клиентов в обычном режиме.

Банк отметил, что проведение регламентных работ необходимо для обеспечения стабильной работы систем при постоянно растущей нагрузке и количестве проводимых операций, поскольку на сегодня финучреждение ежедневно обеспечивает проведение более 2,5 миллиона платежей клиентов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины "ПриватБанк" (г. Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации "ПриватБанка" правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 миллиардов гривень, при этом бумаги на 25,8 миллиарда гривень Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 миллиарда гривень – в январе текущего года.