Огрызко готов отчитаться ВР о Змеином

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО готов информировать Верховную Раду о решении Международного суда ООН по поводу острова Змеиный и прилежащих к нему территорий, если этого будет требовать повестка дня парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ, отвечая на вопрос журналистов.

«Министр всегда готов отчитываться по любым вопросам деятельности МИД, если этого требует повестка дня», - сказал В.КИРИЛИЧ.

Как сообщалось, 3 марта Верховная Рада Украины заслушает информацию министра иностранных дел В.ОГРЫЗКО относительно решения Международного суда ООН по поводу острова Змеиный и прилежащих к нему территорий.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента. Он обратился к профильному комитету парламента с тем, чтобы этот вопрос был подготовлен к рассмотрению и чтобы в сессионном зале «состоялся спокойный, взвешенный разговор».