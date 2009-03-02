«Кредобанку» присвоен кредитный рейтинг uaВВВ

Независимое рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило сегодня о присвоении долгосрочного кредитного рейтинга uaВВВ ОАО «Кредобанк» (г. Львов) и запланированному выпуску именных процентных облигаций (серия С) на сумму 75 млн. грн. сроком обращения до 23 февраля 2014 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба агентства.

Как отметили в пресс-службе, в ходе анализа агентство использовало финансовую отчетность ОАО «Кредобанк» за 2004-2007 гг. и 9 месяцев 2008 г., а также внутреннюю информацию, предоставленную банком в ходе рейтингового процесса.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга: наличие поддержки со стороны основного собственника (одного из крупнейших банков Польши - PKO BP S.A.), что позволяет банку удерживать конкурентные позиции на рынке банковских услуг; диверсификация ресурсной базы по основным кредиторам.

Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга: ухудшение качества кредитного портфеля и убыточная деятельность в 2008 г.; ухудшение показателей ликвидности и недостаточное сбалансирование активов и пассивов по срокам к погашению; необходимость усовершенствования системы управления рисками в условиях расширения масштабов деятельности банка; усиление влияния внешних факторов на финансовый рынок и ожидаемое уменьшение деловой активности в отдельных секторах экономики, что может привести к ухудшению платежеспособности основных клиентов банка и негативно повлиять на ликвидность и капитализацию банка.

Справка УНИАН. ОАО «Кредобанк» (Львов) создано в 1990 году.

Активы банка на 1 января 2009 г. составили 6 млрд. 383 млн. 885 тыс. грн., обязательства – 5 млрд. 848 млн. 4 тыс. грн., собственный капитал – 535,881 млн. грн., уставный капитал – 526,869 млн. грн.

Чистая прибыль ОАО «Кредобанк» по итогам 2008 года составила 168,932 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 года 98,5619% его акций владел польский акционерный банк «Общая сберегательная касса».