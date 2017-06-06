Фонд гарантирования сменил ликвидаторов в ряде банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сменил своих представителей, уполномоченных на ликвидацию финучреждений, в семи банках.

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Как сообщается на сайте фонда, ликвидатором в «БГ Банке» стал Илья Луньо, в банке «Демарк» - Виталий Паламарчук, в «Евробанке» - Ирина Ларченко, в банках «Аксиома», «Актабанк», «Мелиор Банк» и «Интеркредитбанк» - Виктор Кулиш.

Позже Фонд гарантирования сообщил о смене ликвидаторов еще в девяти банках, включая «Уникомбанк», «Национальный кредит», «Софийский», «Форум», «Актив-банк», «Брокбизнесбанк», «Энергобанк», «Артем-банк», «Национальные инвестиции».

Кроме того, Фонд гарантирования сменил временного администратора «Родовид Банка» и с 6 июня возложил эти полномочия на Андрея Шевченко.

Как сообщал УНИАН, в ходе очистки банковской системы с начала 2014 года Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков, в том числе шести – с начала 2017 года.