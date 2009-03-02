"ПриватБанк" не будет повышать ставки по валютным кредитам физлиц

В соответствии с рекомендациями Национального банка Украины и по результатам обращений клиентов, правление "ПриватБанка" приняло решение не повышать размер процентных ставок по кредитам в иностранной валюте для заемщиков - физических лиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба банка со ссылкой на заместителя председателя правления Юрия КАНДАУРОВА.

По его словам, планировавшийся с 1 марта 2009 года пересмотр ставок по валютным кредитам был обусловлен резким изменением ситуации на рынке, ростом депозитных ставок и снижением стоимости залогового имущества. Клиенты "ПриватБанка" еще в январе получили официальное обращение о возможном незначительном повышении ставок, и активно вели диалог с банком о возможных путях минимизации рисков. «Конструктивная позиция Национального банка Украины, меры, направленные на стабилизацию ситуации на денежном рынке, позволяют нам сегодня минимизировать риски по потребительским кредитам и не повышать кредитные ставки. Это наша четкая позиция - крупнейший банк страны должен не только выполнять все свои обязательства перед вкладчиками и клиентами, но и брать на себя социальную ответственность, вместе с НБУ и всеми банками работать на укрепление доверия к банковской системе», - отметил Ю.КАНДАУРОВ.

По его словам, несмотря на сложные экономические условия, большинство клиентов банка своевременно погашает свои кредитные обязательства, и для добросовестных плательщиков банк будет предлагать более привлекательные условия погашения.

В то же время, для недобросовестных клиентов, которые используют экономические трудности для отказа от погашения кредита, действует эффективная система возврата задолженности, отметил Ю.КАНДАУРОВ.

*** ЗАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году.

Активы банка на 1 января 2009 г. составили 80 млрд. 165 млн. 465 тыс. грн., обязательства – 71 млрд. 969 млн. 782 тыс. грн., собственный капитал – 8 млрд. 195 млн. 683 тыс. грн.

Уставный капитал банка в 2008 г. увеличился более чем в два раза – до 5 млрд. 684 млн. 882 тыс. грн.

Чистая прибыль «ПриватБанка» по итогам 2008 года составила 1,292 млрд. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 г. основными его акционерами являлись Игорь КОЛОМОЙСКИЙ (владеет 49,02% акций) и Геннадий БОГОЛЮБОВ (48,86%).