НБУ ввел временную администрацию в «Трансбанке»

Национальный банк Украины со 2 марта т.г. ввел временную администрацию в АКБ «Трансбанк».

Об этом УНИАН сообщил директор департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК.

По его словам, временная администрация введена сроком на один год, мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев.

Временным администратором назначен Михаил БЕРДИЙ.

На сегодня временные администрации введены Нацбанком в девяти украинских банках: банке "Надра", банке "Киев", банке "Национальный кредит", банке "Причерноморье", «Укрпромбанке», «Захидинкомбанке», «Проминвестбанке», «Одесса-банке» и «Трансбанке».

Справка УНИАН. АКБ «Трансбанк» основан 9 октября 1991 г. (изначально назывался «Киевдорбанк»).

Активы банка на 1 января 2009 г. составляли 1 млрд. 214 млн. 58 тыс. грн., обязательства - 1 млрд. 127 млн. 569 тыс. грн., собственный капитал - 86,489 млн. грн., уставный капитал - 40,042 млн. грн.

Чистая прибыль АКБ «Трансбанк» по итогам 2008 года составила 306 тыс. грн.

В начале текущего года АКБ «Трансбанк» увеличил уставный капитал на 62,3% - до 65 млн. грн. 28 января 2009 года Национальным банком Украины согласована новая редакция устава АКБ «Трансбанк» и увеличение уставного капитала.

По данным банка, на 1 января 2009 года единственным акционером, которому принадлежало более 10% акций банка, являлся Владимир КОСТЕРИН – 18,57% акций.