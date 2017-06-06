Гривня "отвоевала" у доллара несколько копеек

Во вторник, 6 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,24/26,26 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5147/29,5316 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4621/0,4627 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,2497 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 230 сделок на сумму 123,78 миллиона долларов.