Миссия МВФ готова возобновить работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) готова возобновить работу в Украине после получения письма о согласованных действиях украинских властей при дальнейшем сотрудничестве с МВФ в период экономического кризиса.

Об этом говорится в сообщении МВФ, переданном УНИАН, со ссылкой на заявление главы миссии фонда в Украине Джейлы ПАЗАРБАЗИОЛУ в ходе телефонной конференции, которая состоялась 27 февраля.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Президент Украины, премьер-министр, председатель Верховной Рады и председатель Национального банка Украины договорились к понедельнику, 2 марта, подготовить совместное письмо к МВФ.

В совместном документе должна быть сформулирована единая позиция и конкретные шаги властей по преодолению экономического кризиса.

Сегодня пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА заявила, что Виктор ЮЩЕНКО надеется, что уже завтра Украина направит в Международный валютный фонд письмо о намерениях по дальнейшему сотрудничеству.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в размере 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и для помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или не предоставлении Украине второго транша.

9 февраля глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует в ближайшее время вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

13 февраля МВФ, учитывая значительный дефицит Государственного бюджета, призвал Украину к жесткому кризисному менеджменту. Как сообщил представитель МВФ Дэвид ГОУЛИ, «дискуссия с украинским руководством по поводу необходимости ограничения дефицита бюджета продолжается».

Эксперты Международного валютного фонда вскоре опять посетят Киев, сообщил Д.ГОУЛИ.

20 февраля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО допустила внесение изменений в Госбюджет на 2009 год в мае.

27 февраля глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР сообщил, что Международный валютный фонд может пойти на уступки в вопросе размера дефицита Государственного бюджета Украины при его неинфляционном финансировании.