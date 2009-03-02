Президент вызовет руководство 25 банков "на ковер"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил проверить деятельность некоторых банков относительно валютного регулирования. Об этом сообщила во время брифинга пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, глава государства инициировал встречу 4 марта с руководством 25 банков, которые, согласно оперативной информации, осуществляли валютные операции мелкими суммами по повышенному курсу и тем самым предоставляли неверные ориентиры для рынка.

Она напомнила, что на минувшей неделе Президент Украины детально анализировал ситуацию на валютном рынке. На очередном совещании с руководством Национального банка и 10 крупнейших банков 27 февраля было рассмотрено ряд проблем, в том числе связанных с рефинансированием, увеличением груза на заемщиков в иностранной валюте из-за повышения ставки и тому подобное. На встрече присутствовали руководители Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины и налоговой милиции.

«По результатам совещания Президент Украины поручил обобщить антикризисный план действий в банковской сфере», - сообщила И.ВАННИКОВА.

Кроме того, по ее словам, Президент Украины обратил внимание, что обменный курс срывается банками, которые не выполняют требований валютного контроля, рекомендаций НБУ, а также банковской этики.

«Президент Украины жестко предупредил эти банки о недопустимости такой практики в дальнейшем, раскритиковал деятельность валютного контроля в Национальном банке и поручил ему при участии вышеупомянутых силовых ведомств провести в течение 10 дней проверку всех аспектов деятельности этих банков, связанных с валютным регулированием», - сказала пресс-секретарь.

Результаты этой проверки после ее завершения будут предоставлены Президенту Украины для средств массовой информации и граждан, отмечает пресс-служба главы государства.