Украина сократила добычу угля

По оперативным данным Министерства угольной промышленности, угледобывающие предприятия Украины в январе-феврале этого года сократили добычу рядового угля до 11 млн. 827,9 тыс. тонн, что на 10,5% или 1,389 млн. тонн меньше, чем за январь-февраль 2008 года.

Как сообщили УНИАН в Минуглепроме, добыча коксующегося угля за отчетный период сократилась на 21,4% или на 1,010 млн. тонн – до 3 млн. 700,7 тыс. тонн, энергетического угля – на 4,4% или 378,878 тыс. тонн – до 8 млн. 127,2 тыс. тонн.

По данным министерства, угледобывающие предприятия Минуглепрома в январе-феврале т.г. перевыполнили установленное министерством плановое задание по добыче угля на 5,1% или 327,452 тыс. тонн, при этом по добыче коксующего угля – на 13,2% или 430,878 тыс. тонн, энергетического угля – на 3,7% или 288,023 тыс. тонн.

Предприятия Минуглепрома в январе-феврале т.г. добыли 6 млн. 767,851 тыс. тонн рядового угля, в том числе коксующегося – 1 млн. 612,353 тыс. тонн, энергетического – 5 млн. 155,498 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в 2008 году увеличили добычу угля на 2,8% или 2,116 млн. тонн, по сравнению с 2007 годом, – до 77,654 млн. тонн.