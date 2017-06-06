Саудовским банкам запретили операции с катарским риалом - СМИ

Центробанк Саудовской Аравии отдал распоряжение прекратить все операции банков королевства с финансовыми организациями Катара в национальной катарской валюте, риалах, сообщает Росбалт со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

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"Кроме того, с утра вторника финансовые учреждения Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заморозили свои транзакции в катарских риалах и приостановили обменные операции по покупке и продаже национальной валюты Катара. До сих пор, однако, официального заявления Центробанка ОАЭ по данному поводу не поступало", - отмечает ТАСС.

В свою очередь, Бахрейн также решил приостановить финансовые отношения местных финучреждений с Катаром. По поступающей информации, официально эти меры будут приняты в стране с ближайшего четверга.

Ранее сегодня стало известно, что нефтяные порты Абу-Даби, столицы Объединенных Арабских Эмиратов, прекратили сообщение со всеми судами под флагом Катара, а также с судами, идущими или отправляющимися в Катар.

PPA является структурой, отвечающей за надзор и регулирование операций в нефтяных портах, используемых Национальной нефтяной компанией Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) для поставок своей продукции на международный рынок, напоминает РИА "Новости".

"Абу-Даби, эмират ОАЭ, наложил запрет на доступ ко всем своим нефтяным портам всем судам под флагом Катара и любым судам, отправляющимся в Катар или из Катара", - указывает агентство Bloomberg.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Некоторые страны прекратили морское и авиасообщение с Катаром, выслали его дипломатов и подданных. Власти Катара выразили сожаление по этому поводу и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.