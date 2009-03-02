Кабмин должен срочно разработать план мероприятий к Евро-2012

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО категорически требует от правительства в 20-ти дневный срок разработать и одобрить комплексный план мероприятий по подготовке к Евро-2012 в текущем году.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил сегодня на заседании Координационного совета по вопросам подготовки Украины к Евро-2012. На мероприятие была приглашена также премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, однако она не приняла участия в заседании.

«До сих пор проект Евро-2012 не имеет утвержденного правительством комплексного плана мероприятий на 2009 год. В то же время это базовое условие для установления масштабов расходов», - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что выполнение задач по подготовке к Евро-2012 является одним из центральных приоритетов как центральной, так и местной властей.

В своем выступлении Президент сосредоточил внимание на проблемных вопросах, которые сегодня нуждаются в решении. В первую очередь, по его словам, это сооружение спортивной инфраструктуры.

В.ЮЩЕНКО обратил внимание на подготовку стадионов в Киеве и Львове. «До сих пор отсутствует организационная структура управления проектом строительства львовского стадиона. Эксперты считают, что существующая смета недостаточна», - подчеркнул, в частности, Президент.

Что касается Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве, то В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что среди проблемных вопросов - подорожание сметы и несоответствие стадиона требованиям УЕФА относительно безопасности на время проведения чемпионата. «До сих пор Министерство семьи, молодежи и спорта и Киевская городская государственная администрация не урегулировали вопрос подготовки прилегающей к стадиону территории, в частности что касается прав собственности на земельные участки», - отметил глава государства.

Также, как подчеркнул В.ЮЩЕНКО, не решен вопрос передачи от Минобороны в собственность территориальной общины Одессы стадиона СКА и Министерству по делам семьи, молодежи и спорта имущественного комплекса военного городка №1 в селе Гореничи Киево-Святошинского района.

Говоря о транспортной инфраструктуре, Президент отметил, что проблемным вопросом остается подготовка аэропортов в Днепропетровске и Львове. Глава государства просит представителей правительства доложить о принятых мерах.

Особое внимание глава государства уделил проблемам по развитию инфраструктуры размещения. По его словам, уже сегодня можно говорить об имеющемся высоком риске незавершения строительства восьми пятизвездочных, двух четырехзвездочных, четырех трехзвездочных гостиниц. «Просил бы, в том числе местные власти, выяснить все обстоятельства вокруг этих проблем», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По его словам, пока существует потребность в упрощении разрешительных процедур для субъектов хозяйствования. Он обратился с просьбой к правительству совместно с местными органами принять меры для решения этого вопроса.

В то же время В.ЮЩЕНКО констатировал, что последняя инспекция УЕФА однозначно указала на ощутимые сдвиги в подготовке Украины к проведению Евро-2012.

«Украина абсолютно ответственно относится к реализации этого проекта. Мы рассматриваем этот проект не как исключительно национальный. Это проект континентальный», - заявил В.ЮЩЕНКО.