НБУ запасается валютой: купил у банков более $42 миллионов
15:50, 06 июня 2017Финансы
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Средневзвешенный курс аукциона составил 26,2495 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 42,4 млн долл.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 6 июня, купил у банков 42,2 млн долл.
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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,2495 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 42,4 млн долл.
По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 15:00 составил 26,2467 грн/долл., участники рынка заключили 420 сделок на 309,7 млн долл.
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