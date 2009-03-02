Киреев уволен с должности директора департамента НБУ
16:29, 02 марта 2009Финансы
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По банковскому надзору
Александр КИРЕЕВ уволен с должности исполнительного директора – директора Дирекции по банковскому регулированию и надзору Национального банка Украины.
Как сообщили УНИАН в Нацбанке, на указанную должность назначен Василий ПАСИЧНИК, который до этого был директором юридического департамента Нацбанка.
А.КИРЕЕВ с сегодняшнего дня назначен руководителем Банкнотно-монетного двора Нацбанка.
Указанную информацию УНИАН подтвердил директор департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК. По его словам, решения были приняты правлением Национального банка Украины в прошлую субботу.
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