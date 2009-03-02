Минюст, НБУ и коллекторы урегулируют законы

Министерство юстиции, представители Национального банка Украины и коллекторских организаций создадут совместную рабочую группу для разработки проектов нормативно-правовых актов, призванных законодательно урегулировать деятельность коллекторов в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующая договоренность была достигнута сегодня в ходе встречи министра юстиции Николая ОНИЩУКА с представителями коллекторских организаций. Встреча состоялась по инициативе Министерства юстиции и Национального банка Украины.

Как отметил Н.ОНИЩУК, целью рабочей группы является разработка законодательных механизмов деятельности коллекторских организаций, что позволит отделить профессиональную деятельность от злоупотреблений, которые уже появляются на этом рынке.

«Мы должны поставить законодательные преграды на пути тех, кто в условиях кризиса хотел бы вернуться к ситуации, существовавшей в стране в 90-е годы, когда имело место неправовое принуждение к выполнению гражданско-правовых обязательств», - подчеркнул министр юстиции.

Учитывая общественную значимость вопроса, достигнута договоренность о максимальной оперативности взаимодействия. В частности, состав рабочей группы планируется утвердить уже до 5 марта текущего года.

Предусматривается, что в течение месяца рабочая группа разработает проект закона о коллекторской деятельности и коллекторских организациях, который может быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады в качестве правительственной инициативы. Предварительно проект закона планируется также вынести на общественное обсуждение.

В ходе первого заседания группы, которое должно состояться 4 марта, предусматривается выработать концептуальные подходы относительно принципов посреднической деятельности в сфере урегулирования неплатежей по кредитным заимствованиям и другой дебиторской задолженности. Планируется также осуществить сравнительно-правовой анализ законодательства других стран в части профессионально-корпоративной регуляции деятельности коллекторских организаций.

Кроме того, до конца текущей недели предусматривается разработать проект изменений к постановлению правления Нацбанка от 9 ноября 2006 года №428 относительно оснований и ограничений передачи третьим лицам информации, которая содержит банковскую тайну. Таким образом планируется нормативно урегулировать отдельные вопросы деятельности коллекторских организаций до их законодательного урегулирования.

По этому же вопросу до конца недели планируется издать совместное разъяснение НБУ и Министерства юстиции относительно подзаконной правовой регуляции деятельности коллекторских компаний.