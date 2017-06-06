Нацбанк отчитался о международных резервах Украины

Международные резервы Украины на 1 июня 2017 года составили 17,618 млрд долл. США (в эквиваленте), что на 3% выше показателя на 1 мая.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на предварительные данные, с начала года резервы выросли на 14%.

По информации НБУ, рост резервов в мае произошел за счет покупки регулятором валюты на межбанковском валютном рынке на 521,2 млн долл., а также поступлений в пользу правительства от размещения валютных облигаций внутреннего госзайма на 38,1 млн долл. и средств от Еврокомиссии в размере 8 млн евро.

В то же время, по информации Нацбанка, из резервов в мае были проведены платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на 158,6 млн долл. Еще 71,8 млн долл. было направлено на платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда.

Также сообщается, что по состоянию на 1 июня объем международных резервов Украины покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 5 апреля 2017 года получил очередной транш кредита Международного валютного фонда в эквиваленте 1 млрд долл., что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до 16,7 млрд долл. – максимального уровня с середины 2014 года.

По прогнозам НБУ, уровень международных резервов составит 21,1 млрд долл. на конец 2017 года и 26,2 млрд долл. на конец 2018 года, при этом определяющим фактором для прогноза остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и получение связанного с программой МВФ финансирования.