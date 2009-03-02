S&P понизило рейтинг банка ”Надра”

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило долгосрочный кредитный рейтинг банка "Надра" с "СС" до "SD" в связи с пропущенными выплатами по обязательствам и резким ухудшением ликвидности, что указывает на выборочный дефолт.

Об этом говорится в сообщении S&P, обнародованном в понедельник.

Согласно предоставленной информации, S&P вывело все рейтинги банка из списка CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с прогнозом "негативный", куда они были помещены 13 февраля 2009 года.

В соответствии с определением Standard & Poor`s, выборочный дефолт означает, что «заемщик не выполняет обязательства выборочно, то есть по данному долговому обязательству при продолжении своевременных и полных выплат по другим долговым обязательствам. Наши определения дефолта относятся как к отрейтингованным, так и к неотрейтингованным обязательствам».

Как сообщает пресс-служба агентства со ссылкой на кредитного аналитика Standard & Poor`s Аннет ЭСС, банк "Надра" пропустил ряд платежей по депозитам и кредитным письмам. Сильное негативное влияние на ликвидность банка оказали очень сложные рыночные условия в Украине, а также продолжающаяся политическая критика банка.

«Мы полагаем, что текущая ликвидность банка резко ухудшается», – подчеркнула А.ЭСС.

По данным S&P, кредитные линии банка "Надра" составляют менее 150 млн. грн., что значительно меньше объема обязательств перед иностранными контрагентами со сроками погашения, наступающими в 2009 году, объемом 261 млн. долл. Вместе с тем, продолжается отток вкладов клиентов банка – как физических, так и юридических лиц. Банк "Надра" до сих пор не получил финансирование по кредитной линии объемом 3 млрд. грн., которую должен был предоставить Национальный банк Украины (НБУ).

Как известно, соглашение было подписано 20 января 2009 года, но его реализация отложена вследствие разногласий, которые должны быть разрешены в судебном порядке.

«Качество активов банка "Надра" быстро ухудшается, доля проблемных ссуд оценивается банком на уровне 15-20%, во многом вследствие ухудшения ипотечного портфеля. В 2009 году мы ожидаем дальнейшего ухудшения качества активов, учитывая ухудшение макроэкономических перспектив. Ситуация может быть усугублена дальнейшей девальвацией гривни. Кредиты, номинированные в иностранной валюте, в настоящее время составляют 60% от общего кредитного портфеля банка "Надра". Поскольку многие физические лица и предприятия малого и среднего бизнеса не имеют доходов в иностранной валюте, резкая девальвация гривни и рост безработицы могут ухудшить возможности многих заемщиков погашать кредиты», – говорится в сообщении S&P.

Как сообщал УНИАН, для поддержания ликвидности Национальный банк Украины в 2008 году предоставил банку «Надра» около 7 млрд. грн.

В то же время, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что НБУ принял решение о рефинансировании только одного банка – "Надра". Она высказывала обвинения в адрес банка "Надра" в спекуляциях, которые привели к падению курса гривни. По словам премьера, Нацбанк 20 января 2009 года принял решение о незаконном выделении рефинансирования банку "Надра" в размере 3 млрд. грн.

22 января Окружной административный суд Киева по иску правительства запретил Нацбанку перечислять рефинансирование в сумме 3 млрд. грн. банку «Надра».

С 10 февраля т.г. Национальный банк Украины ввел временную администрацию в банке «Надра» сроком на один год. Временным администратором назначена Валентина ЖУКОВСКАЯ.

Также для восстановления финансового состояния банка введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев.

Справка УНИАН. Банк "Надра" начал свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 30 млрд. 547 млн. 480 тыс. грн., обязательства – 28 млрд. 709 млн. 12 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 838 млн. 468 тыс. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

Чистая прибыль ОАО КБ «Надра» в 2008 году уменьшилась в 13,5 раза по сравнению с 2007 годом и на 1 января т.г. составила 25,857 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 года его основными акционерами являлись: Novartik Trading Limited (Кипр), прямое участие – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кипр), прямое участие – 30,7406%.