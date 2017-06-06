Нацбанк укрепил официальную гривню к доллару, но опустил к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2624.6584 (6 июня – 2628.0938)

100 EUR – 2954.8404 (6 июня – 2947.9328)

10 RUR – 4.6311 (6 июня – 4.6361)

Во вторник, 6 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,2400/26,2550 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5646/29,5815 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4628/0,4634 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2466 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 452 сделки на сумму 316,68 млн долл.