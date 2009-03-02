ГИУ планирует рефинансирование банков на 1,15 млрд. грн.

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в 2009 году планирует направить на рефинансирование банков – первичных ипотечных кредиторов 1,15 млрд. гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГИУ, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, средства в указанном объеме предполагается привлечь путем выпуска ценных бумаг, в частности облигаций ГИУ, обеспеченных государственной гарантией, на сумму 1 млрд. грн. и обычных ипотечных облигаций на сумму 150 млн. гривен.

По данным пресс-службы, 27 февраля т.г. Министерство финансов Украины утвердило финансовый план Государственного ипотечного учреждения на 2009 год.

Как сообщал УНИАН, объем рефинансирования первичных кредиторов ГИУ в 2008 году вырос более чем в 2 раза – до 2,2 млрд. грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

В 2007 году объемы рефинансирования ГИУ увеличились более чем в 11,1 раза – до 1,110 млрд. грн.