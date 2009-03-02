Тимошенко согласилась внести изменения в госбюджет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО согласилась внести изменения в государственный бюджет на 2009 год по результатам первого квартала этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на брифинге для прессы, рассказывая об итогах совещания по координации действий всех органов власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что внесение изменений в госбюджет было одним из требований Международного валютного фонда, и он соглашается с необходимостью внесения изменений в основной финансовый закон.

«Мнение в правительстве, в частности, премьер-министра, было иным. Сегодня мы договорились, что изменения в бюджет страны будут внесены, и внесены будут по итогам работы первого квартала», - сказал В.ЮЩЕНКО, заметив, что изменения будут вноситься после оценки тенденций, произошедших как в статьях по наполнению бюджета, так и по его расходам.

Президент прогнозирует, что это может произойти в апреле или мае. «Апрель или май - это те месяцы, когда украинская сторона готова внести изменения в национальный бюджет, это один из компромиссов, который был достигнут сегодня», - сказал В.ЮЩЕНКО.