Ющенко: письмо МВФ будет направлено в ближайшие часы

В ближайшие часы согласованное письмо намерений относительно последующего сотрудничества будет направлено в Международный валютный фонд, его подпишут Президент Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил В.ЮЩЕНКО на брифинге для прессы, информируя об итогах совещания по координации действий всех органов власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики.

В.ЮЩЕНКО отметил, что на протяжении двух часов участники совещания – премьер-министр Украины, председатель ВР Владимир ЛИТВИН, председатель НБУ, представитель оппозиции Николай АЗАРОВ прорабатывали базовый, комплексный документ, который формирует новые отношения Украины с Международным валютным фондом и другими мировыми финансовыми организациями в 2009 году.

По словам В.ЮЩЕНКО, в ходе совещания было 7 ключевых проблемных вопросов, но их удалось согласовать и найти компромисс. «И считаю, что в ближайшие два часа Украина подпишет соответствующее письмо намерений к руководству Международного валютного фонда», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также сообщил, что на сегодня у него запланирован телефонный разговор с президентом Всемирного банка. «Таким образом, мы выходим на фундаментальную работу с международными финансовыми организациями в контексте бюджета 2009 года и всех секторных и экономических вопросов, которые бы мы хотели преодолеть как проблемы совместно с международными финансовыми институтами», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он еще раз подчеркнул, что в ходе дискуссии удалось решить все разногласия между правительством и Национальным банком. «И мне как Президенту сегодня приятно об этом заявить», - сказал он, добавив, что встреча проходила конструктивно.

Он также сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО согласилась внести изменения в государственный бюджет на 2009 год по результатам первого квартала этого года.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что внесение изменений в госбюджет было одним из требований Международного валютного фонда, и он соглашается с необходимостью внесения изменений в основной финансовый закон.

«Мнение в правительстве, в частности, премьер-министра, было иным. Сегодня мы договорились, что изменения в бюджет страны будут внесены, и внесены будут по итогам работы первого квартала», - сказал В.ЮЩЕНКО, заметив, что изменения будут вноситься после оценки тенденций, произошедших как в статьях по наполнению бюджета, так и по его расходам.

Президент прогнозирует, что это может произойти в апреле или мае. «Апрель или май - это те месяцы, когда украинская сторона готова внести изменения в национальный бюджет, это один из компромиссов, который был достигнут сегодня», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла о том, что государственный бюджет в условиях кризиса лучше не пересматривать.

«Абсолютно правильно, что бюджет, который мы планируем пересмотреть в мае, лучше бы его не пересматривали, потому что любой пересмотр бюджета – это сокращение, а не дополнение доходов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На пересмотре дефицита госбюджета Украины настаивает Международный валютный фонд. Представители фонда заявили, что Кабмин должен уменьшить дефицит бюджета для получения второго транша кредита. На этом же настаивает и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Относительно МВФ, то 27 февраля Президент, премьер-министр и председатель ВР договорились подготовить совместный документ в Международный валютный фонд относительно дальнейшего сотрудничества.

Согласно договоренности, этот документ, который сформирует единую политическую волю и конкретные шаги по преодолению экономического кризиса, должен быть уже сегодня, 2 марта, согласован и парафирован.

В то же время В.ЛИТВИН сегодня заявил, что может подписать обращение к МВФ относительно сотрудничества только после решения украинского парламента.

В МВФ накануне сообщили, что готовы предоставить второй транш 16-миллиардного кредита, даже при ощутимо большем дефиците госбюджета. Но Украина должна получить дополнительное финансирование для его покрытия, например, от Всемирного банка.