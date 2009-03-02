Тимошенко права относительно Стельмаха

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поступила правильно и рационально, согласившись с Президентом Виктором ЮЩЕНКО относительно сохранения на должности председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции выразил директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ.

Он отметил, что Президент настаивает на сохранении должности председателя НБУ за В.СТЕЛЬМАХОМ и, похоже, будет настаивать на этом до последнего. Поэтому, считает эксперт, премьер вынуждена была согласиться.

По мнению М.ПОГРЕБИНСКОГО, в случае отказа от сотрудничества с главой государства из-за должности председателя Нацбанка позиция премьера была бы неконструктивной. К тому же, добавил он, глава правительства понимает, что стабилизация национальной валюты и финансового рынка государства в целом зависят от совместной работы НБУ и Кабинета министров.

“Поэтому действия Ю.ТИМОШЕНКО рациональные и политически обусловленные”, - отметил М.ПОГРЕБИНСКИЙ. По его словам, других вариантов смены руководителя НБУ как представление Президента в парламент нет, а В.ЮЩЕНКО его не будет делать.

В то же время эксперт считает, что для возобновления доверия к украинским банкам В.СТЕЛЬМАХА “нужно освободить, даже если он действовал правильно”.

Со своей стороны, эксперт корпорации стратегического консалтинга “Гардарика” Константин МАТВИЕНКО считает, что в окружении премьер-министра тоже есть люди, заинтересованные в сохранении В.СТЕЛЬМАХА в должности председателя НБУ. “Очевидно, часть заинтересованных, чтобы В.СТЕЛЬМАХ оставался на этом посту, убедили госпожу ТИМОШЕНКО, что лучше пусть будет уже так”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля в СМИ со ссылкой на источники в Секретариате Президента была распространена информация о достигнутой 27 февраля договоренности между В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО оставить В.СТЕЛЬМАХА на должности председателя НБУ, по меньшей мере, до окончания президентской избирательной кампании

В то же время, 27 февраля Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что во время совещания у Президента вопрос назначения нового председателя Национального банка Украины не поднимался.