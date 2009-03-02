Кабмин инициирует более 20 поправок в Меморандум с МВФ

Правительство Украины предлагает внести более 20 поправок в проект меморандума об экономической и финансовой политики в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом, предложенный этой организацией.

Согласно документам, копиями которых располагает УНИАН, в частности, правительство считает неприемлемым, предложенный МВФ вариант сокращения в 2009 году дефицита бюджета НАК «Нафтогаз Украины» на 5 млрд. грн. путем поквартальной корректировки цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго и населения. Вместо этого правительство предлагает принять меры по улучшению налоговой дисциплины НАК «Нафтогаз Украины», а также платежной дисциплины со стороны населения и предприятий теплокоммунэнерго.

Правительство не согласно с предложением МВФ о сокращении в два раза субсидий на оплату газа для населения, при этом считает возможным приведение цен на газ в соответствие с его стоимостью на мировом рынке.

В результате повышения акцизных сборов на алкогольные напитки, табачные изделия, топливо и автомобили правительство может сгенерировать в 2009 году дополнительные доходы в размере 6 млрд. грн, а не 9 млрд, как предлагает МВФ.

Кроме того, правительство готово принять меры для того, чтобы все жизнеспособные банки на конец июня придерживались коэффициента адекватности капитала (показывает обеспеченность активов собственными средствами – УНИАН) на уровне, как минимум, 8%. Этим пунктом предлагается заменить предложение МВФ о необходимости до июля решить проблемы всех проблемных банков и так, чтобы регуляторный капитал жизнеспособных банков соответствовал минимальным значениям, а нежизнеспособные банки были ликвидированы.

Кроме того, правительство предлагает отменить налог на операции с иностранной валютой с 2010 года, а не с конца апреля, как предлагает МВФ.

Правительство в документе фактически подтверждает, что с момента принятия госбюджета темпы роста экономики и поступлений доходов «существенно затормозились», что может привести к белее высокому, чем планировалось, дефициту госбюджета.

Также правительство не согласно с пунктом, предложенным МВФ, предусматривающим внесение изменений в госбюджет до конца апреля. «Мы тщательно следим за развитием событий в фискальном секторе, и готовы, в случае необходимости, оперативно внести необходимые поправки в бюджет. В случае недополучения финансирования, эти поправки будут включать меры, направленные на экономию фискальных средств, для того, чтобы привести дефицит сектора государственного управления в соответствие с имеющимся финансированием и удерживать его в 2009 году на уровне 30 млрд. грн (3% ВВП). Такие меры могут предусматривать дальнейшее повышение цены на газ, а также принятие дополнительных законопроектов, направленных на улучшение финансового состояния Пенсионного фонда (без отмены льгот по уплате НДС)», - говорится в правительственной редакции меморандума.

Правительство планирует в 2009 году принять меры по недопущению попадания средств, направленных на рефинансирование банков, на валютный рынок. Основной целью монетарной политики в 2009 году правительство будет считать снижение уровня инфляции ниже 16% для чего, в частности, планируется минимизировать монетизацию фискального дефицита.

Правительство планирует в 2009 году по двусторонним соглашениям получить заем DPL от Всемирного банка в размере 500 млн. долл. А так же из других источников в размере 2 млрд. долл. Кроме того, правительство согласно с отменой статьи 84 госбюджета с целью обеспечения независимости Национального банка.

Правительство также согласно с условием о повышении пенсионного возраста ежегодно на шесть месяцев и приведением специальных пенсий в соответствие с общей системной формулой определения пенсий. Соответствующие нормы, согласно требованиям МВФ, должны войти в действие в декабре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля председатель совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО заявил, что октябрьский Меморандум, регламентирующий предоставление Украине кредита Международным валютным фондом, может быть откорректирован в связи с изменениями экономической ситуации в Украине и мире.

Документ планируется пересматривать ежеквартально.

Третий пересмотр Меморандума ожидается в апреле.