Инфляция в еврозоне ускорилась

Инфляция в зоне обращения единой европейской валюты, куда входят 16 стран ЕС, в феврале ускорилась на 1,2% по сравнению с положением годом ранее и 1,1% в январе. Об этом говорится в опубликованной первоначальной оценке европейского статистического агентства Евростат, передает РИА Новости.

Абсолютный показатель инфляции статведомство не приводит. Это существенно ниже, чем 1,6% в годовом исчислении в декабре 2008 года (Европейский центральный банк ставит своей задачей удерживать инфляцию на уровне 2%). И если оценка подтвердится, то февраль станет первым месяцем нового роста инфляции в еврозоне после того, как она достигла своего пикового уровня в 4% в июне и июле прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в январе 2009 года годовая инфляция (январь к январю) в зоне евро составляла 1,1% против 1,6% в декабре 2008 года, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 1,7% против 2,2% в декабре 2008 года.