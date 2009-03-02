Ничего не мешает направить письмо МВФ до конца дня

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ничего не мешает направлению до конца дня письма в Международный валютный фонд.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, Ю.ТИМОШЕНКО расценила как конструктивный разговор, который сегодня состоялся с участием Президента Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА и руководителей НБУ и Министерства финансов вокруг позиции руководства страны относительно сотрудничества с МВФ.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «вопросы и разногласия сняты, обсуждение документа проходило в конструктивном русле и ничего не мешает, чтобы до конца дня письмо с согласованной позицией о сотрудничестве с МВФ было подписано Президентом, премьер-министром и исполняющими обязанностей председателя НБУ и министра финансов и направлено МВФ».

«Нет сомнения, что Украина получит второй транш МВФ», - подчеркнула премьер.