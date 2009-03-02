Президент и премьер договорились об уменьшении дефицита госбюджета

Президент и премьер-министр договорились об уменьшении дефицита государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на брифинге для прессы, рассказывая об итогах совещания по координации действий всех органов власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики.

По словам В.ЮЩЕНКО, дефицит бюджета будет предусмотрен в пределах тех договоренностей, которые были достигнуты с Международным валютным фондом. При этом он отметил, что Украина приняла бюджет, предусмотрев дефицит в размере 31 млрд. грн., что составляет приблизительно 3,1% от ВВП. В то же время эксперты говорили о том, что фактический дефицит бюджета – в пределах 50 млрд. грн. Потому сегодня обсуждался вопрос о том, как компенсировать через уменьшение расходов и расширение налоговой базы нереальные показатели бюджета, чтобы страна вышла на предусмотренный 3-процентный дефицит.

«Уровень эластичности (позиции – УНИАН) МВФ позволяет надеяться, что уровень дефицита украинского бюджета в районе 3% – это тот уровень, вокруг которого можно искать понимание с МВФ. За скобки мы выносим средства финансирования рекапитализации и капитализации банковской системы где-то в районе 4-5% ВВП. Таким образом, вокруг этих двух параметров и начинается дискуссия с будущей миссией МВФ», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщалось, 27 февраля председатель представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, выступая на ІІІ международном форуме «Европа – Украина» заявил, что МВФ может пойти на уступки в вопросе дефицита госбюджета Украины в случае его неинфляционного финансирования.

«Дефицит можно профинансировать за счет инфляционной модели. Когда мы обсуждали программу с Украиной в октябре-ноябре 2008 года, мы предусматривали, что дефицит может быть совсем небольшим. Если правительство сможет найти здоровые (неинфляционные – УНИАН) источники финансирования дефицита, мы можем согласиться на больший дефицит», – сказал М.АЛЬЕР.