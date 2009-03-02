Следующее совещание руководство Украины посвятит приватизации

Следующее совещание руководства Украины будет посвящено вопросам приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на брифинге для прессы, рассказывая об итогах совещания по координации действий всех органов власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики.

По словам В.ЮЩЕНКО, на сегодняшнем совещании был рассмотрен регламент работы, согласно которому будет работать рабочая группа в составе Президента, премьер-министра, председателя Верховной Рады, председателя НБУ и представителя оппозиции.

Как сказал В.ЮЩЕНКО, следующая встреча в понедельник будет посвящена особенностям политики приватизации в Украине в 2009 году.