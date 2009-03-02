Второй транш МВФ будет не раньше апреля

Украина может надеяться на получение следующего транша от МВФ не ранее апреля.

Такое мнение высказал УНИАН финансовый аналитик компании Astrum Investment Management Александр ШКУРПАТ.

По его словам, возможным позитивом для украинского фондового рынка может стать получение Украиной очередного транша кредита МВФ. А.ШКУРПАТ отметил, что само по себе обращение Президента и Премьер-министра Украины к МВФ всего лишь формальность для начала работы миссии фонда в Украине, тогда как получение очередного транша потребует согласования позиций между Кабинетом Министров и Секретариатом Президента. При теперешних противоречиях, существующих между Президентом и Премьер-министром, на согласование общей позиции и принятие необходимых законов потребуется не меньше месяца, считает аналитик.

Как отметил аналитик, сегодня украинский фондовый рынок продолжил падение, снизившись на 2,8% до 205,5 пунктов (уровень декабря 2004 г.). По его информации, объем торгов акциями в ПФТС составил 1,3 млн. грн., что в 3,9 раза меньше, чем среднедневной объем торгов в ПФТС в феврале (5 млн. грн.). По всем торговавшимся «голубым фишкам» было зафиксировано снижение котировок. Лидерами падения стали акции "Укрсоцбанка" (снижение на 9,2%), "Центрэнерго" (снижение на 8,3%), "Укрнафты" (снижение на 7,4%), Алчевского меткомбината (снижение на 5,0%) и Авдеевского коксохима (снижение на 4,3%), сообщил А.ШКУРПАТ.

По словам аналитика, снижение котировок по акциям "Укрсоцбанка" отражает общую негативную ситуацию в банковском секторе Украины. Так, сегодня Национальный Банк Украины ввел администратора в правление "Трансбанка", а также куратора в правление "Укргазбанка" для контроля расходования кредитного рефинансирования, полученного ранее от НБУ, отметил он. Свое влияние на снижение котировок акций украинских компаний оказывает и негативная ситуация на основных фондовых площадках мира, которые на время закрытия ПФТС показывали падение свыше 2%, добавил аналитик. На межбанковском валютном рынке сегодня не было зафиксировано существенных колебаний, также отметил А.ШКУРПАТ. Гривня по итогам торгов укрепилась на 0,1% до уровня 8,52 грн. за доллар, сказаал он.