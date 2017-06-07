Позорное поражение Газпрома и катарский кризис: главные экономические события недели (инфографика)

Что касается мировой экономики, то уже девять стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

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В дайджесте экономических новостей за прошедшую неделю, созданном аналитиками Corestone Corp, отмечается, что Украина опустилась на одну позицию в рейтинге наиболее конкурентоспособных экономик мира (рейтинг Института менеджмента (IMD, Швейцария). В прошлом году она занимала 59 место, теперь 60.

Средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2017 года составила 6 659 гривень, увеличившись по сравнению с апрелем прошлого года на 36%.

Задолженность населения за коммунальные услуги сократилась на 14% и составляет 18,793 млрд грн.

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В то же время Всемирный банк улучшил прогноз роста украинской экономики в 2018 году до 3,5% с 3%, а в 2019 году – до 4% против 3%. Также государственный бюджет завершил апрель с профицитом в 29,2 миллиарда гривен.