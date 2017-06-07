Международная финансовая корпорация предоставит первый кредит в гривне

Международная финансовая корпорация (IFC) предоставит первый кредит в национальной валюте Украины сроком на 8 лет на сумму 400 млн грн (около 15 млн долл.) компании «Ашан Ритейл» (Auchan Retail).

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Как сообщила пресс-служба IFC, кредит предназначен для поддержки долгосрочной инвестиционной программы компании в Украине, что поможет поддержать местных производителей и будет способствовать совершенствованию стандартов деятельности сектора розничной торговли в Украине.

Глава регионального офиса IFC в Украине и Беларуси Джейсон Пеллмар (Jason Pellmar) назвал соглашение знаковым для программы гривневого финансирования в Украине. «Теперь мы готовы развернуть программу предоставления индивидуализированных финансовых продуктов украинским клиентам из различных секторов экономики и помогать продлевать сроки финансирования в гривне, что является чрезвычайно важным для модернизации экономики и поддержания роста», - пояснил он.

В свою очередь, финансовый директор «Ашан Ритейл» в Украине Мишель Ларивьер (Michel Lariviеre) отметил, что новая инвестиция IFC поможет компании минимизировать валютные риски. «Она также даст мощный толчок для развития этого сектора в Украине, поскольку мы продолжаем сотрудничать в вопросе повышения безопасности пищевой продукции и помогаем открывать новые возможности для небольших производителей», - сказал он.

Справка УНИАН. Международная финансовая корпорация (IFC) - подразделение Группы Всемирного банка, которое является крупнейшим глобальным институтом развития и фокусируется на частном секторе развивающихся стран. В 2016 финансовом году объем долгосрочных инвестиций IFC в развивающихся странах достиг 19 млрд долл.

«Ашан Ритейл» (Auchan Retail) входит в состав «Ашан Холдинга» и объединяет каналы продаж продовольственных товаров: гипермаркеты, супермаркеты и е-коммерция.