Вчера вечером Ющенко звонил в МФВ и ВБ

В частности, директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН во время телефонного разговора сказал, что Письмо о намерениях повышает возможность предоставления Украине второго транша МВФ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, разговор состоялся по инициативе Президента Украины.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО проинформировал Д.СТРОСС-КАНА о результатах совещания по координации действий всех органов государственной власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики, на котором был согласован проект письма о намерениях в Международный валютный фонд.

Директор-распорядитель МВФ приветствовал единую общую позицию украинской власти и стремление осуществлять мероприятия для развития украинской экономики в условиях всемирного финансового кризиса.

Д.СТРОСС-КАН заверил: как только письмо поступит в Международный валютный фонд, оно будет рассмотрено.

Как сообщалось, 27 февраля Президент, премьер-министр и председатель ВР договорились подготовить общий документ к Международному валютному фонду относительно дальнейшего сотрудничества.

Согласно договоренности, этот документ, который сформирует единую политическую волю и конкретные шаги по преодолению экономического кризиса, должен быть уже сегодня, 2 марта, согласован и парафирован.

В то же время председатель ВР Владимир ЛИТВИН сегодня заявил, что может подписать обращение к МВФ относительно сотрудничества только после решения украинского парламента.

В МВФ накануне сообщили, что готовы предоставить второй транш 16-миллиардного кредита, даже при ощутимо большем дефиците госбюджета. Но Украина должна получить дополнительное финансирование для его покрытия, например, от Всемирного банка.

Также вчера В.ЮЩЕНКО проинформировал по телефону Президента Всемирного банка Р.ЗЕЛЛИКА о результатах совещания по координации действий всех органов государственной власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики, на котором был согласован проект письма о намерениях Международному валютному фонду.

Глава Украинского государства выразил уверенность, что миссия МВФ продолжит свою работу в Украине уже до конца текущей недели.

Стороны обсудили вопрос двух ссуд, которые находятся на рассмотрении во Всемирном банке.

В.ЮЩЕНКО пригласил президента Всемирного банка посетить Украину с визитом.