В отмене нормы о передаче банковской тайне виновны сами банки

В отмене Министерством юстиции государственной регистрации нормы о передаче банками информации, которая содержит банковскую тайну, коллекторам виновны банки.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказала партнер компании «Адлер и партнеры. Адвокатское бюро», адвокат Ольга ГЕРАСИМОВА, комментируя отмену Министерством юстиции государственной регистрации нормы постановления правления Нацбанка, согласно которой банки могли передавать третьим лицам информацию, которая содержит банковскую тайну.

«Банки не имели права раскрывать третьим лицам информацию, являющейся

банковской тайной», - считает адвокат. По ее словам, коллекторские компании не виноваты, что сегодня сложилась такая ситуация. Виноваты сами банки.

«Предоставляя информацию, которая является банковской тайной, третьим лицам,

они нарушали ст. 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности». Банки не имели

права без разрешения клиента, по крайней мере, предоставлять информацию о

состоянии его кредитного счета», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, Минюст отменил решение о государственной регистрации пункта 2 постановления Правления Национального банка Украины от 9 ноября 2006 года №428.

Указанной нормой предусматривалось, что банк имеет право предоставлять информацию частным лицам и организациям для обеспечения выполнения ими своих функций или предоставления услуг банку в соответствии с заключенными между этими лицами (организациями) и банком договорами. Обязательным условием предоставления информации было то, что предусмотренные договорами функции и услуги касаются основной деятельности банка.

В Министерстве юстиции было установлено, что применение вышеуказанной нормы приводит к расширению действующего законодательства в части установления права банка предоставлять информацию, которая фактически содержит банковскую тайну. Кроме того, норма противоречила Конституции Украины и статьям 60-62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

Согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», банковской тайной являются ведомости о банковских счетах клиентов, в том числе о корреспондентских счетах банков, в Нацбанке, операции, которые были проведены в пользу или по поручению клиентов, финансово-экономическое состояние клиентов, информация об организационно-правовой структуре юридического лица-клиента, ее руководителей, направлении деятельности, ведомости о коммерческой деятельности клиентов, об отчетности отдельному банку, коды, которые используются банками для защиты информации.