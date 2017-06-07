В Житомире за I квартал удалось перевыполнить городской бюджет

В Житомире за первый квартал этого года удалось перевыполнить городской бюджет.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, на рассмотрение очередного заседания исполкома горсовета сегодня вынесли 58 вопросов повестки дня и 9 дополнительных.

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Ключевой вопрос исполкома - отчет «О выполнении городского бюджета за I квартал 2017 - члены исполкома приняли к сведению и подали на рассмотрение сессии городского совета.

«По итогам первого квартала этого года мы имеем перевыполнение городского бюджета. Общий и специальный фонды городской сметы были выполнены на 30,5% годового плана, а это более с 762 миллионов гривен», - рассказал на заседании исполкома директор департамента бюджета и финансов Житомирского городского совета Сергей Гаращук.

Также исполнительный комитет утвердил отчет о выполнении показателей финансового плана коммунального предприятия «Информационно-издательский центр Житомирского городского совета» и рассмотрел другие вопросы.

Как сообщал УНИАН, в Житомире педагоги пообщались с Гриневич на тему Новой украинской школы.