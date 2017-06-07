Кабмин выделил 1,5 миллиарда на поддержку объединенных территориальных общин

Кабинет министров Украины на заседании в среду выделил 1,5 млрд грн на поддержку объединенных территориальных общин, увеличив объем финансирования в 3 раза по сравнению с 2016 годом.

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«Мы сегодня принимаем решение - 1,5 млрд грн на поддержку объединенных территориальных общин», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, представляя постановление.

По словам министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, 366 общин в 2017 году получат финансовое обеспечение для повышения качества предоставления услуг, создания центров предоставления административных услуг, восстановления социальных объектов, школ, детсадов, реконструкции и ремонта дорог, мостов, объектов водоснабжения, внедрения энергоэффективных мероприятий, закупки транспортных средств и т.д. При этом новая инфраструктура будет адаптирована к потребности людей с ограниченными возможностями.

Как сообщал УНИАН, собственные доходы бюджетов 366 объединенных территориальных общин в Украине в январе-апреле 2017 года выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 2,6 млрд грн.