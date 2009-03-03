Наличный курс: доллар - 8,42/8,77, евро - 10,51/11,29

Средний курс покупки доллара в украинских банках сегодня составляет 8,42 грн., продажи - 8,77 грн./долл.

Киев. 3 марта. УНИАН. Средний курс покупки доллара в украинских банках сегодня повысился на 0,2%, по сравнению с 2 марта, до 8,42 грн., продажи – понизился на 1% - до 8,77 грн. за 1 долл. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня уменьшился на 0,3%, по сравнению с 2 марта, до 10,51 грн., продажи – почти на 1% - до 11,29 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине повысился на 0,7%, по сравнению с 2 марта, до 0,2171 грн., продажи – понизился почти на 1% - до 0,2547 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают за 8,44 грн./долл. – курс почти не изменился, по сравнению с 2 марта, продают по 8,73 грн./долл. - на 1,3% меньше.

Евро в столице покупают в среднем по 10,59 грн. (курс почти не изменился, по сравнению с 2 марта), продают - по 11,19 грн. (на 0,8% дешевле).

Комбанки столицы покупают российские рубли в среднем по 0,2147 грн. (курс незначительно понизился, по сравнению с 2 марта), продают - по 0,2571 грн. (на 1% дешевле).

Курс валют, установленный на сегодня в банках Киева:

«Даниэль»: доллар США – 8,50/8,70 грн., евро – 10,60/11,20 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Финансовая инициатива»: доллар США – 8,50/8,80 грн., евро – 10,70/11,05 грн., рубль – 0,22/0,26 грн.;

«Трансбанк»: доллар США – 8,40/8,70 грн., евро – 10,50/11,20 грн., рубль – 0,22/0,26 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,69892 грн., к российскому рублю – 0,21292 грн.