НБУ усилит банковский надзор

Национальный банк Украины ужесточит контроль за соблюдением банковского законодательства.

В постановлении правления НБУ (от 30 января 2009 года №38), размещенном на официальном сайте Верховной Рады, отмечено, что для введения ежедневного надзора за деятельностью банков может устанавливаться особый режим. Национальный банк применяет процедуру особого режима контроля, который предусматривает: проведения всех начальных платежей от банка через ответственных исполнителей центрального аппарата или территориального управления НБУ с использованием специального программного обеспечения, а также ограничение относительно деятельности банка путем назначения куратора банка.

Особый режим контроля используется в случае таких нарушений: невыполнение руководителями банка требований НБУ относительно устранения обнаруженных нарушений; отстранение руководителей банков от должностей; выявление фактов проведения банком операций с высоким уровнем риска, нарушений банковского законодательства; получение доходов с нарушением требований законодательства, даже если эти нарушения не привели к ухудшению финансового состояния банка; возникновение реальной угрозы невыполнения банком своих обязательств перед клиентами и кредиторами; необходимость в усиленном контроле за деятельностью банка с целью избежания возможности невыполнением банком своих обязательств до принятия Нацбанком решения о назначении временной администрации или об отозвании лицензии и инициирования процедуры ликвидации.

Решение о назначении куратора банка принимается правлениям НБУ. Срок полномочий куратора банка не может превышать одного года со дня его назначения. В таком же порядке принимается решение о продолжении действия особенного режима контроля.

Если банк имеет филиалы, которым открыты корреспондентские счета в территориальных управлениях НБУ, то особенный режим контроля одновременно устанавливается и для всех филиалов.

Куратор контролирует проведение банком операций, и риски, связанные с ними, инициирует проведение совещания с руководством банка для получения объяснений и информации относительно мер банка по устранению нарушений и недостатков.

Банк по требованию куратора обязан предоставлять информацию о своей деятельности, в том числе, объяснения относительно проведения им отдельных операций.

Постановление вступит в силу с 6 марта.