ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 марта

Украинские СМИ

Газета «Дело» в публикации «Депутаты - транжиры» пишет о том, что изданию стали известны имена народных депутатов, которые в 2008 году злоупотребляли бюджетными средствами. Самые популярные расходные статьи — авиаперелеты и телефонные разговоры, на которые депутаты потратили сверх нормы около 700 тысяч гривень. В числе бюджетных расточителей оказались представители всех политических сил. Больше всех злоупотребил казенной гривней «нунсовец» Александр Клименко, которого прочат на должность министра угольной промышленности.

http://delo.ua/news/102142/

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Также издание «Дело» в статье «Аграриев принудили к экономии» пишет о том, что для проведения посевной кампании-2009 аграриям необходимо более 10 миллиардов грн. Банки готовы продлить кредиты лишь на 1,5 млрд. грн. Необходимые для посевной 10 миллиардов гривень аграрии должны привлечь за счет пролонгации взятых ранее кредитов, а также продажи по высоким ценам урожая, собранного в прошлом году. В реальности из заявленных 3,85 миллиарда гривень банковский сектор продлил выплаты лишь по займам на сумму 1,5 миллиарда грн. Чтобы выжить, аграрии вынуждены сокращать расходы на удобрения и посевной материал, что приведет к снижению урожайности.

http://delo.ua/news/102128/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Президента взяли на фонд» пишет о том, что Виктор Ющенко согласился с бюджетной политикой премьер-министра Юлии Тимошенко, отказавшись от немедленного пересмотра бюджета-2009. Главный финансовый документ страны останется дефицитным – 3% от ВВП, а его коррекции не будет до апреля-мая. Президент принял позицию правительства после обещания МВФ рассмотреть "безинфляционные" источники покрытия дефицита. Эксперты называют шаг Виктора Ющенко компромиссным для ускорения получения второго транша фонда в 1,85 млрд долл. Но теперь, по их мнению, для выполнения социальных обязательств правительство будет работать с бюджетом в ручном режиме.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1128910

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» подает материал «Антимонопольный комитет вышел на "Воля-Кабель", в котором говорится, что АМКУ возбудил очередное дело в отношении крупнейшего оператора кабельного телевидения "Воля-Кабель". На этот раз комитет счел необоснованным повышение компанией тарифов на 30%. В самой "Воля-Кабель" возражают, что именно действия комитета стали одной из причин подорожания ее услуг – летом АМК обязал компанию отложить переход на цифровое телевидение.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1128892

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«Газета по-киевски» в статье ««Кризис – лучшее время для покупки жилья» пишет о том, что сейчас, когда в стране свирепствует финансово-экономический кризис, вопрос приобретения жилья для многих украинцев остается актуальным. На рынке недвижимости год назад о таких ценах можно было только мечтать. Впрочем, потребителю нельзя забывать, что застройщик застройщику рознь. Рынок сейчас экзаменует многих из них на прочность и порядочность.

http://mycityua.com/articles/kopilka/2009/03/02/104745.html

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Газета «День» в публикации «Экономика и политика» подает интервью с директором Института демографии и социальных исследований НАН Украины, доктором экономических наук, профессором, член-корреспондентом НАНУ Эллой Либановой. Эксперт отвечает на вопросы: к чему приведет спад уровня жизни, увеличится ли количество людей, находящихся за чертой бедности, как повлияет экономический кризис на основу любого развитого общества - средний класс - и другие социальные слои населения и, вообще, что должна сделать власть?

http://www.day.kiev.ua/265393/

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«Экономические известия» подают интервью советника правления Газпромбанка Андрея Конопляника, одного из ведущих экспертов в газовой отрасли. Он поделился с изданием своим видением структуры возможного консорциума.

http://www.eizvestia.com/markets/full/4177464

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Деньги лучше золота» пишет о том, что многоходовая сделка по обмену долга UC Rusal перед Михаилом Прохоровым на долю Владимира Потанина в «Полюс золоте» не состоится. Но это не помешало Потанину продать 20% акций золоторудной компании Сулейману Керимову. О том, что переговоры сорвались, изданию сообщили источники, близкие к предпринимателям.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/03/03/184283

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Также издание «Ведомости» опубликовало статью «Двое вместо Изосимова», в которой говорится о том, что гендиректор «Вымпелкома» Александр Изосимов уйдет через месяц со своего поста. Его преемникам Александру Торбахову и Борису Немшичу предстоит рассчитаться с долгами и обновить стратегию компании. Издание подает видение ситуации.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/03/03/184289

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Газета «Известия» в публикации «Что кончится раньше - кризис или нефть?» пишет о том, что, по данным МЭА, через пять лет мир накроет дефицит "черного золота". Добыча падает год от года, а новые месторождения никто не ищет. Цена нефти может вырасти до 200 долларов за баррель. Казалось бы, России только радоваться - бюджет РФ почти наполовину зависит от экспорта углеводородов. Но проблема в том, что новых месторождений у России нет, а то, что было открыто в СССР, вот-вот иссякнет. Издание задается вопросом - может, сейчас последний шанс поднять геологоразведку?

http://www.izvestia.ru/economic/article3125922/

(УНИАН)