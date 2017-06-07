Нацбанк видит потенциал для дальнейшего снижения учетной ставки

Национальный банк Украины видит потенциал для дальнейшего снижения учетной ставки, сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб в ходе совещания Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

«На будущее мы видим, что есть потенциал для дальнейшего снижения учетной ставки. Но это должно согласовываться с достижением Национальным банком целей по инфляции», - сказал он.

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При этом Сологуб напомнил, что в этом году регулятор планирует снизить инфляцию до 8% плюс-минус 2 п.п., в 2018 году – до 6% плюс-минус 2 п.п.

Заглавы Нацбанка подчеркнул, что низкая и прогнозируемая инфляция является фундаментом для экономического роста.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 26 мая снизил учетную ставку до 12,5% годовых, продолжив смягчение монетарной политики, как и месяцем ранее, когда снизил учетную ставку до 13% годовых. До этого регулятор три месяца подряд сохранял ставку на уровне 14% годовых.

Инфляция в Украине в апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года замедлилась до 12,2%, по сравнению с мартом – до 0,9%. С начала года потребительские цены в Украине выросли на 4,9%.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года.