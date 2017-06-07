Как менялась минимальная и средняя зарплата украинцев на протяжении 17 лет (инфографика)

В целом средняя зарплата украинцев в регионах менялась синхронно. Лишь после 2014 года упали темпы роста зарплаты в Донецкой и Луганской областях.

По данным аналитической группы Corestone Corp., по состоянию на 2016 год, самая большая средняя зарплата в Киеве - 8648 гривень, самая низкая - в Черновицкой области - 3828 гривень.

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Средняя зарплата по Украине также растет, однако более умеренными темпами: на 28% по состоянию на апрель 2017 года.