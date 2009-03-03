Кризис отбросил экономику РФ на 5, фондовые рынки США - на 10 лет

Мировой финансовый кризис отбросил российскую экономику на пять лет назад.

Об этом министр финансов Алексей КУДРИН сказал в интервью CNN.

"Мы только отступили на пять лет назад. Насколько мне известно, фондовые рынки США отброшены назад на 10 лет", - сказал А.КУДРИН.

Кроме этого, министр взял на себя часть ответственности за экономический кризис в стране. По его словам, в последние годы правительство допускало перерасход средств, полученных от экспорта нефти, что подстегнуло инфляцию, и принимало недостаточно мер, чтобы уменьшить зависимость экономики от нефти.

"Конечно, я тоже несу ответственность за то, что мы не смогли диверсифицировать экономику. Мы тратили больше денег, чем могли, и это объясняет быстрое укрепление рубля и высокий рост инфляции", - сказал министр.

"Я думаю, что правительство должно быть теперь более консервативно в своей финансовой политике и сохранить больше денег, полученных от высоких мировых цен на нефть", - добавил он.

Кроме этого, министр финансов подтвердил, что в России дефицит бюджета составит 8% в 2009 году, 5% - в 2010 году и 3% - в 2011.

В то же время он заверил, что в этому году не будут сокращены расходы бюджета.

"Объем расходов останется тем же, и даже немного увеличится. Это объясняет, почему дефицит подойдет к 8%. Мы должны оптимизировать наши расходы и сократить определенные программы", - сказал А.КУДРИН.