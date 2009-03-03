Азаров: ПР не допустит получения второго транша от МВФ

Партия регионов не допустит получения второго транша кредита Международного валютного фонда на предлагаемых условиях. Об этом заявил сегодня на пленарном заседании Верховной Рады Украины народный депутат Украины Николай АЗАРОВ (фракция Партии регионов).

Как передает корреспондент УНИАН, он подчеркнул, что «Партия регионов сделает все от нас зависящее, чтобы не допустить принятия на таких условиях этих займов».

По словам Н.АЗАРОВА, партия выступает категорически против проведения пенсионной реформы, которая предусматривает увеличение пенсионного возраста, а также предлагаемого повышения до мировых цен на газ и жилищно-коммунальные тарифы для населения. По его словам, также в нынешних условиях недопустимо увеличение налогов для малого и среднего бизнеса.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что именно эти условия выдвигаются для возможного получения второго транша кредита от МВФ.

Он отметил, что Украина не случайно «оказалась в наихудшем положении среди всех стран Восточной Европы». По его словам, это связано с тем, «что нами управляет слабое правительство и слабая власть в целом».

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что «тем, кто владеет четырьмя действиями арифметики, кто умеет хотя бы умножать и делить» понятно, что бюджет на 2009 год нереальный.

Он сказал, что из предполагаемых 240 млрд. грн. доходов бюджета на сегодняшний день получено только 21,5 млрд. грн. По его словам, это свидетельствует о том, что бюджет невыполним.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что нынешняя власть «не хочет видеть ситуацию в стране, а тратит все свои усилия на получение второго транша кредита от МВФ».

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или непредоставлении Украине второго транша.

9 февраля председатель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует в течение ближайших недель вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

27 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и председатель ВР Владимир ЛИТВИН договорились подготовить общий документ к Международному валютному фонду относительно дальнейшего сотрудничества. В то же время председатель ВР Владимир ЛИТВИН заявил, что может подписать обращение к МВФ относительно сотрудничества только после решения украинского парламента.

В МВФ накануне сообщили, что готовы предоставить второй транш 16-миллиардного кредита, даже при ощутимо большем дефиците госбюджета. Но Украина должна получить дополнительное финансирование для его покрытия, например, от Всемирного банка.

2 марта В.ЮЩЕНКО по итогам совещания по координации действий всех органов власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики заявил, что в ближайшие часы согласованное письмо намерений относительно последующего сотрудничества будет направлено в Международный валютный фонд, его подпишут Президент, премьер-министр и председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что на протяжении двух часов участники совещания – Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИН, председатель НБУ, представитель оппозиции Николай АЗАРОВ прорабатывали базовый, комплексный документ, который формирует новые отношения Украины с Международным валютным фондом и другими мировыми финансовыми организациями в 2009 году.