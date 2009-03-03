Межбанк утром: торги открылись падением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,3450/8,5100 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2280/0,2345, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5650/10,7800. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,2663/64 (понедельник - 1,2575/76).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH с котировками – 7,7000/7,9000.