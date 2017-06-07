Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,20 за доллар

Официальный курс НБУ на 8 июня: 100 USD – 2620,5414 гривни; 100 EUR – 2939,4613 гривни; 10 RUR – 4,6309 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: Читайте такжеИзлишняя ликвидность банковской системы составляет $4 миллиарда - НБУ 100 USD США – 2620,5414 (7 июня – 2624,6584) 100 EUR – 2939,4613 (7 июня – 2954,8404) 10 RUR – 4,6309 (7 июня – 4,6311)

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