Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,20 за доллар
19:34, 07 июня 2017Финансы
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Официальный курс НБУ на 8 июня: 100 USD – 2620,5414 гривни; 100 EUR – 2939,4613 гривни; 10 RUR – 4,6309 гривни.
Нацбанк укрепил официальную гривню к доллару на 4 копейки / Фото НБУ
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2620,5414 (7 июня – 2624,6584)
100 EUR – 2939,4613 (7 июня – 2954,8404)
10 RUR – 4,6309 (7 июня – 4,6311)
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